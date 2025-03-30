Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.



Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.

