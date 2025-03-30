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Haberler Yaşam Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:15

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yayınları takip ediliyor. 138. Bölüm ile ekranlara gelmesi beklenen Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Dizi takipçileri 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile pazar günü ekranlara gelen programlar izleniyor. Peki; Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Teşkilat bu akşam var mı yok mu 30 Mart Pazar günü araştırılmaya başladı. Her hafta pazar günleri yayımlanan diziyle ilgili takipçiler araştırmalara hız kazandırdı. Televizyon ekranı başında bekleyiş başladı. Peki; TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Teşkilat 138. bölüm Ramazan Bayramı dolayısıyla ekranlara gelmeyecek. İşte, yayın akışı programı:

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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 MART 2025

08:15 Bayram Sevinci

10:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

11:45 Enine Boyuna

13:00 Alişan İle Hayata Gülümse

15:50 Vefa Sultan

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 3'te 3

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.

Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.