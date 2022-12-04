Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok, final mi yaptı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı

Teşkilat bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi, 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bu gelişme sonrası Teşkilat yeni bölüm tarihi için araştırmalar hız kazandı. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ederken izleyiciler Teşkilat bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi…