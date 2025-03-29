Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat bu hafta, 30 Mart 2025 tarihinde yayınlanmayacak. Bunun sebebi, 30 Mart'ın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması. TRT 1, bu özel tarihe denk gelen yayında değişiklik yaparak, Teşkilat dizisinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

Bu sebeple de merakla beklenen Teşkilat 138. bölüm fragmanı da henüz izleyici ile buluşmuş değil.