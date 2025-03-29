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Haberler Yaşam Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 15:25

Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat 138. bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerini Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş paylaşıyor. 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile sevilen dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen bu tarihte dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, yanıtı.

Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat, pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak 30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında soru işaretleri oluştu. Sevilen dizinin başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı sorgulanıyor. Peki, Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat bu hafta, 30 Mart 2025 tarihinde yayınlanmayacak. Bunun sebebi, 30 Mart'ın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması. TRT 1, bu özel tarihe denk gelen yayında değişiklik yaparak, Teşkilat dizisinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

Bu sebeple de merakla beklenen Teşkilat 138. bölüm fragmanı da henüz izleyici ile buluşmuş değil.

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Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 İLE TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat gelecek hafta normal yayın akışına dönecek ve yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Sevilen dizinin yeni bölümü 6 Nisan Pazar günü seyirci ile buluşacak.

Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM ÖZET
Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.

Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.

Altay ve Neslihan, uranyumun ülkelerine karşı kullanılmasını engellemeye çalışırlar. Bu yolda adım adım Kraliçe'ye yaklaşırken bırakılan ipuçları onlara yardımcı olacaktır.

Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?