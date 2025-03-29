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Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
15:25
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat 138. bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerini Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş paylaşıyor. 30 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı ile sevilen dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen bu tarihte dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Teşkilat bu hafta var mı yok mu, neden yok? İşte, yanıtı.