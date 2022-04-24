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Haberler Yaşam Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 16:44

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

Teşkilat dizisinin son bölümünde Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri, Yıldırım'ın tuzağı ile canlı bomba olarak Halit Başkan'ın karşısına çıkmıştı. Halit'in yıllar önce öldü sandığı kızını kendi elleriyle vurduğu anlara bu akşamki bölümde izleyenler tanık olacak. Oldukça trajik olan bu sahneyle beraber "Teşkilat Ceren öldü mü, Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?" soruları dizini takipçilerinin gündemine geldi. Güzel oyuncu yapımda oldukça öne çıkan bir rol üstlenmişti. Peki, Teşkilat Ceren öldü mü, Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı? İşte detaylar…

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

Teşkilat dizisinde Ceren isimli rolü üstlenen Ezgi Eyüboğlu, son bölümde izleyenleri şoke etmişti. Halit Başkan ile baba kız olduklarını öğrenmelerinin hemen ardından Yıldırım'ın büyük tuzağına düşen karakter canlı bomba olarak Halit'in karşısına çıktı. Bu sahneyle son bulan bölümün ardından yayınlanan fragmanla beraber "Teşkilat Ceren öldü mü, Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın vedasının ardından güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu (Ceren) da Teşkilat dizisine veda ediyor.

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ?

Yaşanacak son ayrılık dizinin hayranlarını üzecek. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın vedasının ardından güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu da Teşkilat dizisine veda ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak 44. bölümünde Halit Başkan'ın kızı olduğu ortaya çıkan Ceren karakteri babasının silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda ediyor.

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Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu. Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizinde rol aldı. Böylece oyunculuğa tam anlamıyla giriş yapmış oldu. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlendi. Daha sonra reklamlarda ve dizilerde yer almaya devam etti. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı.

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmiyle 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusuna aday gösterilmiştir ve birçok ödüle de aday olmuştur. Günümüzde Teşkilat dizisinde Ceren (Melisa) karakterini canlandırmaktadır.

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