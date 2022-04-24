Haberler Yaşam Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 16:44

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?

Teşkilat dizisinin son bölümünde Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri, Yıldırım'ın tuzağı ile canlı bomba olarak Halit Başkan'ın karşısına çıkmıştı. Halit'in yıllar önce öldü sandığı kızını kendi elleriyle vurduğu anlara bu akşamki bölümde izleyenler tanık olacak. Oldukça trajik olan bu sahneyle beraber "Teşkilat Ceren öldü mü, Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı?" soruları dizini takipçilerinin gündemine geldi. Güzel oyuncu yapımda oldukça öne çıkan bir rol üstlenmişti. Peki, Teşkilat Ceren öldü mü, Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı, neden diziden ayrıldı? İşte detaylar…