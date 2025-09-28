TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! TRT 1 ile Teşkilat 151. bölüm fragmanı yayımlandı mı? 

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.09.2025 23:57

Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 28 Eylül'de yayınlanan son bölümün ardından diziseverler, Teşkilat yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı yapımda yeni bölümde olacaklar şimdiden gündeme geldi. Peki, Teşkilat 151. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2025 tarihli bölüm sonrası diziyi yakından takip edenler yeni bölüm fragmanı için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın bulunduğu dizide gelecek hafta yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

TEŞKİLAT 151. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman

TEŞKİLAT'TA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Düşmanlar bir bir yenildikçe, karanlığın içinden yeni tehlikeler yükselmeye devam ediyor. Her defasında hain planları boşa çıkaran Teşkilat, bu kez hiç olmadığı kadar büyük bir savaşın eşiğinde.

Ekibe katılan Eylül ve Buğra ile birlikte, göreve başlayan Başkan Cevher de güce güç katıyor. Bu birliktelik, düşmanın gerçek amacını açığa çıkarmak için verilen mücadeleyi daha da büyütürken; Korkut kendi yolculuğunda geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Altay ise hainlerin kurduğu tuzaklara karşı harekete geçtiğinde, karşısına çıkan isim tüm dengeleri değiştirecek: Rutkay'ın sağ kolu Hilal. Altay ile Hilal arasındaki sarsıcı karşılaşma, onun en büyük sınavına dönüşüyor.

Her zamanki gibi düşmanlarından bir adım önde olan Teşkilat, karşısına çıkacak her türlü zorluğa hazır. Ancak bu kez savaş yalnızca sahada değil, kalplerde de verilecek.

