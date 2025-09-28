Haberler
Yaşam
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! TRT 1 ile Teşkilat 151. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.09.2025 23:57
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! TRT 1 ile Teşkilat 151. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 28 Eylül'de yayınlanan son bölümün ardından diziseverler, Teşkilat yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı yapımda yeni bölümde olacaklar şimdiden gündeme geldi. Peki, Teşkilat 151. bölüm fragmanı yayımlandı mı?