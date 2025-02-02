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TEŞKİLAT 130. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, HD
Giriş Tarihi: 02.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
18:50
TEŞKİLAT 130. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, HD
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Teşkilat 130. bölümünü izleyicilerle buluşturuyor. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizi, başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ı barındırıyor. Heyecanın zirveye çıktığı bu yeni bölümde, aksiyon dolu anlar izleyiciyi ekran başına kilitliyor. İşte TRT 1 canlı yayın erkanı ile Teşkilat son bölüm izle full HD, tek parça.