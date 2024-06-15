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Haberler Yaşam Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:23

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte Teşrik tekbiri Türkçe ve Arapça okunuşu gündemdeki yerini aldı. Diyanet dini günler takvimine göre 2024 Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetler arasında yer alan teşrik tekbiri 23 farz namazının arkasından getirilir. Doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelen teşrik birçok mezhebe göre sünnet olarak kabul edilir. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? İşte Diyanet açıklaması.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar sorusu 15 Haziran Kurban Bayramı arefe günü ile beraber sorgulanıyor. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın son dini bayramında vakit namazlarından sonra teşrik tekbiri getirmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Teşrik tekbiri Türkçe ve Arapça okunuşu Kurban Bayramı ibadetleri ile birlikte yerine getirilecek. Peki, Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar, nasıl ve kaç defa getirilir? İşte Teşrik tekbiri getirmenin faziletleri…

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelir. Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine denir.

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Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI
"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."
Teşrik tekbiri getirildikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurban kesilir. Unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL BAŞLADI?

Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

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