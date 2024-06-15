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Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:23
Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet açıklaması
Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte Teşrik tekbiri Türkçe ve Arapça okunuşu gündemdeki yerini aldı. Diyanet dini günler takvimine göre 2024 Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetler arasında yer alan teşrik tekbiri 23 farz namazının arkasından getirilir. Doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelen teşrik birçok mezhebe göre sünnet olarak kabul edilir. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? İşte Diyanet açıklaması.