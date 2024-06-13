Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından (27 Haziran Salı) başlayarak teşrik tekbirleri getirilmelidir. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere, getirilmelidir. Teşrik tekbirleri, bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra okunur. Bu tekbirler, Hz. Peygamber'in kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.