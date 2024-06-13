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Haberler Yaşam Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:25

Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kala teşrik tekbirleri okunuşu, anlamı ve faziletleri sorgulanmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in namazdan sonra getirdiği teşrik tekbirleri onun sünnetinin ışığında yerine getirilmek üzere araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda namazlardan sonra yerine getirilen ibadet, için sorgulamalar başladı. Teşrik tekbirleri ne zaman getirilmeye başlıyor, nasıl getirilir, kaç defa okunur Diyanet ile yanıt buluyor. İşte Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? sorusu Kurban Bayramı'na günler kala cevap buluyor. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden olan teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'yla gerçekleştirilecek olan ibadet okunuşu, anlamı ve faziletleriyle gündemde. İşte Diyanet ile Teşrik Tekbiri tarihi 2024

Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU
"Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd."

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Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI
"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."
Teşrik tekbiri getirildikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurban kesilir. Unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir.

Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman başlayacak? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından (27 Haziran Salı) başlayarak teşrik tekbirleri getirilmelidir. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere, getirilmelidir. Teşrik tekbirleri, bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra okunur. Bu tekbirler, Hz. Peygamber'in kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

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