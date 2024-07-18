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Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:56

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları belli oldu mu?

2024 TFF seçim sonuçları için bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları açıklandı. Türk futbolunun temel yapı taşlarından olan TFF bu hafta seçime gidiyor. Bugün gerçekleşecek olan seçimlerden sonra TFF başkanı kim olacak araştırılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak, başkan adayları kimler? TFF seçimleri kim kazandı?

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim sonuçları belli oldu mu?

TFF seçim tarihi 2024 belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçime gidiyor. Seçim öncesi başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de belli oldu. Peki, TFF 2024 başkan adayları kimler? TFF seçimleri hangi tarihte yapılacak? İşte, Türkiye Futbol Federasyonu seçim detayları

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim sonuçları belli oldu mu?

TFF SEÇİMLERİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi gerçekleşecek.

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TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim sonuçları belli oldu mu?

TFF BAŞKAN ADAYLARI 2024 KİMLER?
Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.
Başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde son bulmuştu. Resmi olarak başkan adayı olan isimler şöyle:
- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI
Ancak Servet Yardımcı seçimlere kısa süre kala çekildiğini paylaştı.

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim sonuçları belli oldu mu?

TFF SEÇİM SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI, KİM KAZANDI?
TFF seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra yeni dönemin başkanı belli olacak. Yeni seçilecek TFF Başkanı Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.
Söz konusu üç adayın başkanlık seçimine girebilmesi için bugün Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim sonuçları belli oldu mu?
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