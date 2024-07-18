TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları belli oldu mu?

TFF SEÇİMLERİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi gerçekleşecek.