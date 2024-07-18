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TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:56
TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları belli oldu mu?
2024 TFF seçim sonuçları için bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları açıklandı. Türk futbolunun temel yapı taşlarından olan TFF bu hafta seçime gidiyor. Bugün gerçekleşecek olan seçimlerden sonra TFF başkanı kim olacak araştırılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak, başkan adayları kimler? TFF seçimleri kim kazandı?