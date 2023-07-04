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Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:23

Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

Threads ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Twitter'ın kullanım limiti getirmesi ve birçok özelliği paralı hale getirmesiyle birlikte sosyal medya okur yazarları kendilerine yeni sosyal medya platformu bulma arayışına geçti. Facebook ile dünyayı değiştiren Mark Zuckerberg'ün CEO'luğu ve kuruculuğunu yaptığı Meta, Threads'i yakında çıkarıyor. Metin tabanlı sohbet uygulaması olarak tanıtılan uygulama, Instagram üzerinden erişime sahip. Peki, Threads nasıl üye olunur, ücretsiz mi? İşte Threads kayıt yöntemi ve diğer konular hakkında detaylar

Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

Threads kayıt nasıl olunur, üyelik ücretsiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Twitter ile benzerlikler taşıyan ve ücretsiz olması beklenen uygulama, Facebook'un çatı şirketi Meta tarafından yayımlanıyor. Bu noktada Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur soruları yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

THREADS NEDİR?

Threads, Twitter ile benzerlikler taşıyan bir sosyal medya platformudur. Uygulama Facebook'u da altında barındıran Meta tarafından yaratıldı.

App Store'de Threads açıklaması şu şekilde:

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Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğer kişileri takip edebilir ve onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendi sadık takipçilerinizi oluşturabilirsiniz.

Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

THREADS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meta'nın Twitter'a rakibi Threads, Perşembe günü ABD'de yayımlanacak. Cuma günüyse dünya genelinde kullanıma açılacak.

Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

THREADS NASIL KAYIT OLUNUR, ÜCRETSİZ Mİ?

Yayınlanan Instagram ve üzerinden uygulamaya giriş yapılabiliyor.

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