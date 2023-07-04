Threads ne zaman yayınlanacak, nasıl üye olunur? Instagram’dan Twitter’a rakip uygulama geliyor! Threads üyeliği nasıl yapılır, ücretsiz mi?

Threads ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Twitter'ın kullanım limiti getirmesi ve birçok özelliği paralı hale getirmesiyle birlikte sosyal medya okur yazarları kendilerine yeni sosyal medya platformu bulma arayışına geçti. Facebook ile dünyayı değiştiren Mark Zuckerberg'ün CEO'luğu ve kuruculuğunu yaptığı Meta, Threads'i yakında çıkarıyor. Metin tabanlı sohbet uygulaması olarak tanıtılan uygulama, Instagram üzerinden erişime sahip. Peki, Threads nasıl üye olunur, ücretsiz mi? İşte Threads kayıt yöntemi ve diğer konular hakkında detaylar