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THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
14:07
THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı
Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı problemler birçok sektörde aksamalara neden oldu. Son olarak (THY) Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan problemler nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi. Peki, 19 Temmuz 2024 THY iptal olan uçak seferler hangileri? İşte Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı