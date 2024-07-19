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Haberler Yaşam THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 14:07

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları (THY) iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı problemler birçok sektörde aksamalara neden oldu. Son olarak (THY) Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan problemler nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi. Peki, 19 Temmuz 2024 THY iptal olan uçak seferler hangileri? İşte Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

CrowdStrike sistemlerinde yaşanan kriz tüm dünyayı etkiledi. Pek çok sektörde aksamalar meydana gelirken, son olarak Türk Hava Yolları uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Peki, 19 Temmuz 2024 THY iptal olan uçak seferler hangileri? İşte Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

THY: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL OLACAK!

DÜNYA genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edileceğini açıkladı.

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THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 2024 iptal mi edildi? 19 Temmuz Türk Hava Yolları THY iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı

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