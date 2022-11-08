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Haberler Yaşam THY'DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:32

THY'DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları THY yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuz Bilet kampanyası açıklamasında bulunmasının ardından seyahat planı yapan binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ise "THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar Türk Hava Yolları'nın resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Öte yandan kampanya kapsamında 99.000 adet koltuk arz edilecek. Peki, THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli? İşte o detaylar.

THY’DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları 1 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında seyahat planlayanlara yönelik kampanya hazırladığını açıkladı. Bu açıklamayla beraber binlerce vatandaş kampanyayla ilgili detayları araştırmaya başladı. Buna göre; Yurt içi uçuşlarda öğretmenlere de yüzde 20'lik bir indirim uygulanacağı kaydedildi. Peki, THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli? İşte THY ucuz bilet kampanyası fiyatları ve tüm detaylar.

THY’DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

THY'DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI!

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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THY’DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?
Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL, ExtraFly ücret sınıfında 519 TL ve PrimeFly ücret sınıfında 549 TL oldu. Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya kapsamında 99.000 adet koltuk arz edilecek.

ÖĞRETMEN İNDİRİMİ

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Kendinize ait bir Miles&Smiles hesabınız yoksa, önce Miles&Smiles üyelik hesabı oluşturun. Üyelik hesabınızı mobil uygulamamız üzerinden de oluşturabilirsiniz. Miles&Smiles hesabınızın "Kişisel Bilgilerim" kısmına girip T.C. kimlik numaranızı kodlayın.

THY’DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

Miles&Smiles hesabınızın "İndirim Seçenekleri" kısmına girip "Öğretmen" alanını işaretleyin.
Bilet almadan önce Miles&Smiles üyelik hesabınıza giriş yapın.

Bilet alımına başlarken, ana sayfadaki uçuş arama bölümünün sonunda yer alan "kabin ve yolcu seçimi" alanında "Öğretmen" seçeneğini işaretleyin. Uçuşunuzu seçtikten sonra indirimli fiyatı sayfanın en alt kısmında görebilirsiniz.
Siz ve sizinle seyahat eden eş ve çocuklarınız için aynı bilet içerisinde indirimden yararlanabilirsiniz.

THY’DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

KURAL VE KOŞULLAR

Kampanya; 01 Kasım 2022 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 03 Kasım 2022 - 20 Nisan 2023 arasında olan Ekonomi Kabin ve Business Kabin yurtiçi uçuşlar için geçerlidir.

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