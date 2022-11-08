Haberler Yaşam THY'DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:32

THY'DEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 2022 Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları THY yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuz Bilet kampanyası açıklamasında bulunmasının ardından seyahat planı yapan binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ise "THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar Türk Hava Yolları'nın resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Öte yandan kampanya kapsamında 99.000 adet koltuk arz edilecek. Peki, THY ucuz bilet kampanyası ve öğretmen indirimi nedir, hangi uçuşlarda ve tarihlerde geçerli? İşte o detaylar.