Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi. Bu gelişmenin ardından Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, 1982 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İktisatçıdır, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İşte, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi