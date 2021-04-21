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Haberler Yaşam Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:46

kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Mehmet Muş oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Ticaret Bakanlığına getirildi. Bu gelişmenin ardından , kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni olan Mehmet Muş, 1982 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İktisatçıdır, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İşte, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!

Günlerdir konuşulan Kabine değişikliği yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğe ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan'ın yerine getirildi. Yeni , kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YENİ TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş, 1982 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. Annesinin adı Mekiye, babasının adı İsmail'dir. İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

İşte, Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisinin tamamı;

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı.

AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK PARTİ MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu!
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