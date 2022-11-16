Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alınacak. İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuruları ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm merak edilenler…