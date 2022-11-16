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Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:37

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alınacak. İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuruları ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm merak edilenler…

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ticaret Bakanlığı'nın merkez ve bölge müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alınacak. Başvurular dijital ortamda yapılacak olup alımlarda KPSS puan şartı aranacak. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, ''Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere açıktan atama suretiyle muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, büro personeli kadroları için 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

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Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortamda 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00'a kadar yapılacak.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

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