Resmi Gazete ilanında Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları, başvuru tarihi gibi detayları merak ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını duyurduğu ilan detayları www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Peki Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?