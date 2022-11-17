Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00'a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2022 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

Bakanlığın ilanında yer alan 'başvuru şartları' bölümünde, KPSS'den belirli bir puan almış olma şartı da yer aldı. İlanda, başvuran adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 almaları gerektiğine dikkat çekildi.