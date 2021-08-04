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Haberler Yaşam TikTok fenomeni Doğanay Oğuz ile Fatma Kılıç'a iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 10:17

TikTok fenomeni Doğanay Oğuz ile Fatma Kılıç'a iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. İddialara göre; TikTok fenomenleri tacize uğradı. TikTok fenomeni Fatma Kılıç ile arkadaşları, mide bulandıran olayı şu sözlerle anlattı

TikTok fenomenlerine iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

İstanbul'da yaşanana iğrenç olay, saat 16.30'da Arnavutköy Şehir Parkında yaşandı. İddiaya göre, parkta bir araya gelerek video çekmeye çalışan Tiktok fenomenleri, parkta bulunan bir kişinin tacizine maruz kaldı.

TikTok fenomenlerine iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

Sözlü olarak başlayan tartışmada fenomenler ve şahıs birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir süre sonra kavgayı sonlandıran polis, Fenomenleri ve şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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TikTok fenomenlerine iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

Sözlü olarak başlayan tartışmada fenomenler ve şahıs birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir süre sonra kavgayı sonlandıran polis, Fenomenleri ve şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

TikTok fenomenlerine iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

Tacize uğradığını iddia eden TikTok fenomeni Fatma Kılıç, şunları söyledi: Biz şehir parkında video çekmek için oraya gitmiştik. Arabayı park ettik, bir tane şahıs ormandan biz doğru ilerledi. Taciz etti.

TikTok fenomenlerine iğrenç taciz: ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağırdı!

Ben de terbiyesizlik yapma biraz ilerde dur dedim. O da, 'Benim kafam güzel falan' dedi. Biz karşıya geçtik, daha sonra arkamızdan geldi. Bizde korktuk, arkadaşımı falan aradım.

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