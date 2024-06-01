’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

Yaptığı bir canlı yayında ise kafasını fırının kenarına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayınına devam eden Merve Ceran, hastane dönüşü ise yayın açarak "çocuğuma ilaç alacağım" diyerek takipçilerinden hediye atmalarını istemişti.