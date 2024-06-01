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'Tiktok Karagül' cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş 'pes' dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
10:01
'Tiktok Karagül' cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş 'pes' dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu
Bursa'da yaptığı yayınlar sırasında çocuklarını döven, banyoya kilitleyen ve çocuğu kanlar içindeyken bile yayına devam ederek hediye isteyen Karagül isimli TikTok kullanıcısı Merve Ceran çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, çocukları ise devlet korumasına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ceran'ın mahkemenin yasak koymasına rağmen yaptığı ilk iş ise pes dedirtti.