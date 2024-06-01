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Haberler Yaşam 'Tiktok Karagül' cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş 'pes' dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:01

'Tiktok Karagül' cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş 'pes' dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

Bursa'da yaptığı yayınlar sırasında çocuklarını döven, banyoya kilitleyen ve çocuğu kanlar içindeyken bile yayına devam ederek hediye isteyen Karagül isimli TikTok kullanıcısı Merve Ceran çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, çocukları ise devlet korumasına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ceran'ın mahkemenin yasak koymasına rağmen yaptığı ilk iş ise pes dedirtti.

Ali ALTUNTAŞ
’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan Merve Ceran'ın yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını terslemesi ve 7 yaşındaki kızını dövmesi tepkileri de beraberinde getirmişti.

’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

Yaptığı bir canlı yayında ise kafasını fırının kenarına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayınına devam eden Merve Ceran, hastane dönüşü ise yayın açarak "çocuğuma ilaç alacağım" diyerek takipçilerinden hediye atmalarını istemişti.

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’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

SABAH'ın haberi üzerine harekete geçen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Merve Ceran'ın 3 çocuğunu devlet korumasına alırken Merve Ceran ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

TAHLİYE OLDU YİNE CANLI YAYIN AÇTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra soluğu yine sosyal medyada aldı. TikTok tarafından 177 bin takipçili hesabı silinen Merve Ceran, 'Karagül ebrar' adıyla yeni bir hesap açtı.

’Tiktok Karagül’ cezaevinden çıktı: Yaptığı ilk iş ’pes’ dedirtti! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu

Yeniden canlı yayın açan Merve Ceran, kendisinin iyi bir anne olduğunu ve haksız yere çocuklarının kendisinden alındığını söyledi.

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