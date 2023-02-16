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Haberler Yaşam Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 06:44

Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu. Adıyaman'da hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanların yüreklerini dağladı. Merve Börta, "Doğum günüm 18 şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş" diye yazdı.

Ceyhan TORLAK
Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı.

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Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

Gülsüm Börta, ameliyat sırasında hastalarının ellerinden tutarak destek olurdu. Mehmet Börta ise engelli öğrencilerin köylerine gidip ücretsiz okuma yazmayı öğretirdi.

Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

ENKAZDAN ÇIKAN CEP TELEFONUNDAKİ SON SİPARİŞ

Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

GENÇ KIZIN YAZDIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanlarını yüreklerini dağladı. Merve Börta Twitter'daki paylaşımında, "Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.

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