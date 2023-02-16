Haberler Yaşam Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

Giriş Tarihi: 16.02.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 06:44

Tıp öğrencisi Merve’den duygusal paylaşım! Babasının telefonunu enkaz altında buldu, son siparişini görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu. Adıyaman'da hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanların yüreklerini dağladı. Merve Börta, "Doğum günüm 18 şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş" diye yazdı.