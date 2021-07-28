HaberlerYaşamOnur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez
Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:56Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 13:24
Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez
Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç adamın yakın arkadaşı şok bir iddia ortaya attı: Bu pozisyonda kendisi düşemez! İşte son dakika gelişmeleri...