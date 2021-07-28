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Haberler Yaşam Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez
Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 13:24

Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç adamın yakın arkadaşı şok bir iddia ortaya attı: Bu pozisyonda kendisi düşemez! İşte son dakika gelişmeleri...

SABAH İNTERNET
Ankara''da Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakın arkadaşı Onur'u anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Ankara''da Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Ankara''da Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Ankara''da Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Ankara''da Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde öldü! Arkadaşının iddiaları dehşete düşürdü: Bu pozisyonda kendisi düşemez

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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