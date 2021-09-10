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Haberler Yaşam Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram'dan paylaştı
Giriş Tarihi: 10.09.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 12:32

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram'dan paylaştı

Ankara'da tıp öğrencisi Onur Alp Eker, talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yıkan gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşı o anları Instagram hesabından paylaştı. İşte yeni ayrıntılar...

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram’dan paylaştı

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtigimiz ay Ankara'da yaşandı.

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram’dan paylaştı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram’dan paylaştı

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram’dan paylaştı

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram’dan paylaştı

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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