Hayatını kaybeden tıp öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Ankara'da tıp öğrencisi Onur Alp Eker, talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yıkan gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşı o anları Instagram hesabından paylaştı.