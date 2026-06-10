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TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:35
TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?
"TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?" soruları adayların gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilecek olan işçi alımı süreci, açıklanan bilgileri ile ön plana çıktı. İşte kura sonuçları ve asil-yedek aday listelerinin detayları…