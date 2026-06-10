Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:35

TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

"TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?" soruları adayların gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilecek olan işçi alımı süreci, açıklanan bilgileri ile ön plana çıktı. İşte kura sonuçları ve asil-yedek aday listelerinin detayları…

  • ABONE OL
TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun, iş gücü talebini karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği 262 daimi işçi alımına ilişkin süreç adayların yakın takibinde yer alıyor. Asil ve yedek adayların belirlendiği kura çekimi sonucunda, Zonguldak ve Bartın'daki işyerlerinde istihdam edilecek personeller için süreç netleşecek. Böylece adayların gündeminde, başvuru sürecinin ardından TTK kura sonuç aşaması yer aldı.

TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

TTK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı için başvuruların ardından kura aşamasına geçildi. TKK kura çekimi de 9 Haziran 2026 Salı günü Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonunda tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

TTK KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TTK 262 işçi alımı için elektronik kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi de yayınlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları, resmi internet adresinden adaylara duyuruldu.

TTK 262 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Fakat bazı durumlarda il müdürlükleri ve ilgili kurum panoları üzerinden de duyurular yayımlanabiliyor.

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci başlarken, yedek adaylar ise olası eksik belge veya hak kaybı durumunda çağrılabiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA