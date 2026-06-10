TKK Kura Sonuç Listesi 2026 | Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekimi yapıldı mı?

İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Fakat bazı durumlarda il müdürlükleri ve ilgili kurum panoları üzerinden de duyurular yayımlanabiliyor.

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci başlarken, yedek adaylar ise olası eksik belge veya hak kaybı durumunda çağrılabiliyor.