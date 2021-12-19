Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur ekranı ile milyonların gündemine geliyor. Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek olup TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da katılım sağlamak isteyenler 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır, davetiye nasıl oluşturulur, sorusuna yanıt ararken Dijital konvoya katıl ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur ekranı ve tüm bilgiler…