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Haberler Yaşam TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur! 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:11

TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur! 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur ekranı ile milyonların gündemine geliyor. Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek olup TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da katılım sağlamak isteyenler 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır, davetiye nasıl oluşturulur, sorusuna yanıt ararken Dijital konvoya katıl ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur ekranı ve tüm bilgiler…

TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur! 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? Dijital konvoya katıl

TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası ekranı an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u Turkish Cargo taşıyacak. Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dijital konvaya katılım sağlamak isteyenler yolunuzacikolsun.com üzerinden katılım sağlayabilir. Buna göre, 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur ekranı ve tüm bilgiler…

TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur! 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? Dijital konvoya katıl

TOGG DİJİTAL KONVOY DAVETİYE VE SERTİFİKASI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Togg'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

"www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

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TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluştur! 21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? Dijital konvoya katıl

21 ARALIK'TA TAŞINACAK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , " TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.

TOGG TURKISH CARGO UÇAĞINA YÜKLENECEK

Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

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