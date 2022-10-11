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Haberler Yaşam TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:25

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Uzun süredir TOGG fiyatı hakkında araştırmalarda bulunan vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalar geldi. TOGG seri üretim tarihi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Varank, fabrika üzerinde de konuştu. Uzun süredir TOGG fiyat listesi hakkında araştırmalarda bulunan vatandaşlar, yerli üretim otomobilin ÖTV diliminde nerede olacağını merak ediyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

TOGG seri üretim tarihi belli olurken, araç ilk tanıtıldığından beri vatandaşlar TOGG fiyatı ne kadar olacak, TOGG fiyat listesi ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyordu. Bakan Mustafa Varank, TOGG fiyatı hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Seri üretim ve fabrika konularına da değinen Mustafa Varank, vatandaşların TOGG'a ulaşabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Peki, TOGG fiyatı ne akdar olacak? İşte detaylar…

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

TOGG SERİ ÜRETİM 29 EKİM GÜNÜ BAŞLIYOR

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi. Böylece seri üretimin 29 Ekim 2022 tarihinde başlayacağı kesinleşti.

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TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

Bundan önce de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında konuşmuştu.

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

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