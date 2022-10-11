Haberler Yaşam TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:25

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadara satılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Uzun süredir TOGG fiyatı hakkında araştırmalarda bulunan vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalar geldi. TOGG seri üretim tarihi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Varank, fabrika üzerinde de konuştu. Uzun süredir TOGG fiyat listesi hakkında araştırmalarda bulunan vatandaşlar, yerli üretim otomobilin ÖTV diliminde nerede olacağını merak ediyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…