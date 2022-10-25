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Haberler Yaşam TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:07

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

TOGG fabrika açılışı için gün sayıyor. Yerli otomobil ile ilgili detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek açılış büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Otomobil modelleri, özellikleri ve satış fiyatı gibi konularda bilgi sahibi olmak isteyenler TOGG ne zaman çıkacak, seri üretime ne zaman geçilecek, fabrika açılışı ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOGG fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte, yerli otomobil hakkında tüm merak edilenler…

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

TOGG fiyat listesi yerli otomobille ilgili en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Fabrika açılışına sayılı günler kala modeller, fiyat ve özellikler konusunda araştırmalar başladı. C segmentindeki ilk araç olan SUV, ardından da C-Sedan modeli yola çıkmak için gün sayıyor. TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman, seri üretime ne zaman başlayacak gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2022 TOGG özellikleri ve satış fiyatı…

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

TOGG SERİ ÜRETİM 29 EKİM GÜNÜ BAŞLIYOR!

Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

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TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

Bundan önce de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında konuşmuştu:

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.

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