Haberler Yaşam TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:07

TOGG ne zaman çıkacak, fabrika açılışı ne zaman? 2022 TOGG fiyatı ne olacak, seri üretime ne zaman geçilecek? İşte özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler

TOGG fabrika açılışı için gün sayıyor. Yerli otomobil ile ilgili detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek açılış büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Otomobil modelleri, özellikleri ve satış fiyatı gibi konularda bilgi sahibi olmak isteyenler TOGG ne zaman çıkacak, seri üretime ne zaman geçilecek, fabrika açılışı ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 TOGG fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte, yerli otomobil hakkında tüm merak edilenler…