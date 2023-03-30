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Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:25

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG kura sonuçlarının açıklanmasıyla beraber asil ve yedek sonuçlar belli oldu ama sonuçlarda ismini göremeyen vatandaşlar başvuru sonrası 60 bin TL'lik para iadesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ise geçtiğimiz günden bu yana "TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı için 20 bin kişi belirlendi. Peki, TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? İşte o detaylar.

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG ön ödeme para iadelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Üretimi 12 binden 20 bine yükseltileceği duyurulan yerli otomobil Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaşmıştı. Başvurulardaki yoğun ilgi dikkat çekerken ön siparişe hak kazanan isimlerin açıklanmasıyla "TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır?" soruları öne çıktı. Peki, TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

BAŞVURU SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz günlerde üretimi 12 binden 20 bine yükseltileceği duyurulan yerli otomobil Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.

Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00'da sona ererken, yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile geçtiğimiz gün belli oldu.

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TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG ÖN ÖDEME ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Togg'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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