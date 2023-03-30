Haberler Yaşam TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:25

TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? TOGG başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG kura sonuçlarının açıklanmasıyla beraber asil ve yedek sonuçlar belli oldu ama sonuçlarda ismini göremeyen vatandaşlar başvuru sonrası 60 bin TL'lik para iadesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ise geçtiğimiz günden bu yana "TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı için 20 bin kişi belirlendi. Peki, TOGG ön ödeme ücreti ne zaman yatacak, 60 bin TL iadesi nasıl alınır? İşte o detaylar.