Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

TOKATÇI FİLM KONUSU

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur).