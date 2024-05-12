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Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:50
Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi?
Kemal Sunal filmleri arasında efsanelerden sayılan Tokatçı filmi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile gündeme geldi. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında takip edilecek filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. 1983 yapımı film kült yapımlar arasında. Peki; Tokatçı filmi nerede çekildi?