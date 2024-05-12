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Haberler Yaşam Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 12:50

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal filmleri arasında efsanelerden sayılan Tokatçı filmi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile gündeme geldi. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında takip edilecek filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. 1983 yapımı film kült yapımlar arasında. Peki; Tokatçı filmi nerede çekildi?

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

Bir köy hikayesine odaklanan klasikleşmiş film Tokatçı oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yapım televizyon izleyicisinin gündeminde. Peki; Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

TOKATÇI FİLM KONUSU

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur).

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Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal (Osman)

Ali Şen – Hasan Ağa

Şevket Altuğ (Şevket)

Nazan Saatçi (Emine)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi?

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi ve macera türündeki film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.

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