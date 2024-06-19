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Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:42
Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
Kemal Sunal'ın klasikleşen filmleri arasında yer alan Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. 1983 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Köy ve şehir hikayesini birleştiren yapım dikkat çekiyor. Peki; Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...