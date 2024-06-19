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Haberler Yaşam Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:42

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

Kemal Sunal'ın klasikleşen filmleri arasında yer alan Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. 1983 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Köy ve şehir hikayesini birleştiren yapım dikkat çekiyor. Peki; Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

Tokatçı filmi oyuncuları arasında pek çok Yeşilçam oyuncusu yer alıyor. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu yapım izleyenlerden tam not alıyor. Yıllardır ilgiyle izlenen film bu akşam yeniden ekranlarda. Peki, Tokatçı filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, detaylar...

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

TOKATÇI FİLM KONUSU

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızına sevdalıdır. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. (600.000) Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur).

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Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

Daha sonra Osman İstanbul'a yeniden gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman Milyoner olarak köyüne döner. Şevket'le birlikte bir plan kurarak Hasan Ağa'yı da tokatlar ve köyün yeni ağası olur.

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Osman
Nazan Saatçi - Emine
Şevket Altuğ - Şevket
Ali Şen - Hasan Ağa
Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol
Süheyl Eğriboz - Sarı Recep
Selahattin Fırat - Deli Sait
Abdi Algül - Karaborsacı
Zuhal Üstüntaş - Osman'ın annesi
Muhteşem Durukan - Osman'ın babası
Hakkı Kıvanç - Rüstem
Zeki Sezer - Kumarbaz Avni
Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi
Celal Yonat
Çetin Başaran
Zeki Alpan

Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi ve macera türündeki film İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekildi.

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