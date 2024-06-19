Tokatçı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

Daha sonra Osman İstanbul'a yeniden gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman Milyoner olarak köyüne döner. Şevket'le birlikte bir plan kurarak Hasan Ağa'yı da tokatlar ve köyün yeni ağası olur.