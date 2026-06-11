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TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:52
TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?
"TOKİ 20 bin konut projesi hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler?" soruları Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından vatandaşların gündeminde yer aldı. Dar ve orta gelirli vatandaşların, ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan yeni sosyal konut projesi için resmi başvuru takvimi ve şartları ön plana çıktı. İşte TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi detayları…