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Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:52

TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

"TOKİ 20 bin konut projesi hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler?" soruları Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından vatandaşların gündeminde yer aldı. Dar ve orta gelirli vatandaşların, ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan yeni sosyal konut projesi için resmi başvuru takvimi ve şartları ön plana çıktı. İşte TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi detayları…

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TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 20 bin sosyal konut projesine dair bilgiler, ev sahibi olmak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şekillenen takvim doğrultusunda, Türkiye genelinde 64 ilin konut ihtiyacına göre dağıtılan dev projede; ödeme planı ve başvuru detayları ön plana çıktı. Böylece gözler TOKİ 20 bin konut projesi bilgilerine çevrildi.

TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 20 bin konut başvurularının 15 Haziran'da başlaması planlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 17 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

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TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİNE KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ 20 bin konut kredisi başvuruları, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

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TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakan Kurum'un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI

Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var" dedi.

TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ'den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

  • 1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

  • 2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

  • 3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?
TOKİ 20 Bin Konut Başvuru Süreci | TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA TESLİM TARİHİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, 15 bin konutluk projede ilk teslimlerin 2026 yılının eylül ayında yapılması planlanıyor. Projede dar gelirli aileler, sosyal destek alan vatandaşlar, kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı yaşayanlar ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacak. Konutlar, piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle sunulacak ve hak sahipleri belirlenen süre boyunca bu evlerden yararlanabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TOKİ

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