Haberler
Yaşam
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar
Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:51
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başlıyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler projeyi merakla beklerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak. İşte detaylar!