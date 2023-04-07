Haberler Yaşam TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:20

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ iş yeri kura sonuçları bugün 6 il için belli oluyor. Malatya Battalgazi 506, Kayseri Melikgazi 214, Erzurum Yakutiye 218, Eskişehir Odunpazarı 304 ve Adana Sarıçam'da 379 iş yeri kura sonuçlarıyla dağıtılacak. 7 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası kuralarda ertelenme yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklama ile TOKİ iş yeri kura takvimini paylaştı. Kuralar noter huzurunda çekilecek ve Youtube ekranında canlı yayınlanacak. Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi yapılacak kuralar sonrası belli olacak. İşte Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı