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Haberler Yaşam TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:20

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ iş yeri kura sonuçları bugün 6 il için belli oluyor. Malatya Battalgazi 506, Kayseri Melikgazi 214, Erzurum Yakutiye 218, Eskişehir Odunpazarı 304 ve Adana Sarıçam'da 379 iş yeri kura sonuçlarıyla dağıtılacak. 7 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası kuralarda ertelenme yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklama ile TOKİ iş yeri kura takvimini paylaştı. Kuralar noter huzurunda çekilecek ve Youtube ekranında canlı yayınlanacak. Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi yapılacak kuralar sonrası belli olacak. İşte Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi 7 Nisan 2023 tarihinde noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılacak. TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile vatandaşlar çekilecek kuraların sonuçlarını öğrenebilir. İşte Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

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TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ İŞYERİ KURA TAKVİMİ

7 NİSAN 2023

Malatya Battalgazi 506 iş yeri

Kayseri Melikgazi 214 iş yeri

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

Erzurum Yakutiye 218 iş yeri

Eskişehir Odunpazarı 304 iş yeri

Adana Sarıçam 379 İş yeri

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı 7 Nisan 2023: Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk İş yerim kura sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ İŞ YERİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ YERİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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