TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı devam ediyor. 10 Nisan 2023 Pazartesi bugün Adıyaman'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Çelikhan, Gölbaşı, Kahta ilçelerinde 610 müşterek arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Adıyaman arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Verilen aranın ardından Toplu Konut İdaresi takvimi güncellendi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Adıyaman arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı...