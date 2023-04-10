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Haberler Yaşam TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:48

TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı devam ediyor. 10 Nisan 2023 Pazartesi bugün Adıyaman'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Çelikhan, Gölbaşı, Kahta ilçelerinde 610 müşterek arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Adıyaman arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Verilen aranın ardından Toplu Konut İdaresi takvimi güncellendi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Adıyaman arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlayacak. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta 610 müşterek arsa kurası gerçekleşecek. 10 Nisan Pazartesi bugün TOKİ Adıyaman arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müşterek TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İLK İŞ YERİM' KURALARI İLE 5 İLDE TOPLAM 1. 621 HAK SAHİBİ AÇIKLANDI

Buna göre, "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede yapıldı. Böylece Adana, Eskişehir, Erzurum, Kayseri ve Malatya'da toplam 1.621 hak sahibi belirlendi.

Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)

Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)

Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)

Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)

Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)

TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

ADIYAMAN TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adıyaman'da 610 arsanın hak sahibi 10 Nisan 2023 Pazartesi bugün belirlenecek.

Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kuraları, saat 13:30'da başlayacak.

ADIYAMAN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Adıyaman arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Adıyaman Çelikhan, Gölbaşı, Kahta arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

10 NİSAN 2023

Adıyaman: Çelikhan, Gölbaşı, Kahta 610 Müşterek Arsa

Hatay: Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan 2340 Müstakil Arsa

Malatya: Kale İlk Evim 50 Müstakil Arsa

Adana: Karaisalı, Yumurtalık 450 Müşterek Arsa

Kahramanmaraş: Andırın, Elbistan, Göksun 910 Müstakil Arsa

Gaziantep: Oğuzeli 470 Müstakil Arsa

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