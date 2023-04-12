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Haberler Yaşam TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:53

TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Amasya arsa kura sonuçları 2023 bugün açıklanıyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde 400 müstakil arsa hak sahipleri ile buluşacak. TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müstakil arsa isim listesi canlı yayında gerçekleşecek kura ile netlik kazanacak. TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Amasya arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Amasya sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Nisan Çarşamba bugün Amasya'da 400 altyapılı müstakil arsa için hak sahipleri belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan İlk Evim Arsa kura takvimine göre bugün ayrıca Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de çekiliş gerçekleşecek. TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Amasya arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…

TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ AMASYA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Amasya Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde 400 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

Amasya arsa kuraları, saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ AMASYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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