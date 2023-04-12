TOKİ Amasya arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Amasya arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Amasya arsa kura sonuçları 2023 bugün açıklanıyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde 400 müstakil arsa hak sahipleri ile buluşacak. TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müstakil arsa isim listesi canlı yayında gerçekleşecek kura ile netlik kazanacak. TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Amasya arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…