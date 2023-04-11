MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı yayında. İlk Evim arsa çekilişi takvimine göre 11 Nisan Salı günü; bugün Başkentin yanı sıra Osmaniye ve Şanlıurfa'da hak sahipleri belirleniyor. 1530 müstakil arsa Akyurt, Ayaş, Çamlıdere, Kahramankazan ilçelerinde konumlandırılacak. TOKİ Ankara kura sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilecek. TOKİ arsa sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…