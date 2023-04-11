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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:45

MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı yayında. İlk Evim arsa çekilişi takvimine göre 11 Nisan Salı günü; bugün Başkentin yanı sıra Osmaniye ve Şanlıurfa'da hak sahipleri belirleniyor. 1530 müstakil arsa Akyurt, Ayaş, Çamlıdere, Kahramankazan ilçelerinde konumlandırılacak. TOKİ Ankara kura sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilecek. TOKİ arsa sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Ankara arsa çekilişi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Müşterek arsaların ardından bin 530 altyapılı müstakil arsa isim listesi belirleniyor. İlk Evim arsa sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre il il duyurulmaya devam ediyor. TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları sorgulama e devlet ekranı ziyaret edilmeye başladı. İşte, 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları listesi…

MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ GÜNCELLENDİ!

10 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahipleri ile buluşacak. Toplam 55 ilde 39 bin 280 arsa kuraya girecek.

11 Nisan bugün Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara'da müstakil arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

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MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ANKARA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Ankara Akyurt, Ayaş, Çamlıdere, Kahramankazan arsa kura çekimi 11 Nisan bugün gerçekleşecek. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ANKARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL TOKİ Ankara arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Ankara arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

12 Nisan: Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

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