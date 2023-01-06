Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar 70 bini aşkın kura çekilişi yapılırken kuralarda sıradaki il Ankara oldu. Bugün ise Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 evin kura çekimi yapılıyor. Toplamda 18 bin 450 konutun kurası çekilecek. Peki TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı