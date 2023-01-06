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Haberler Yaşam TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.01.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 08:34

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Toplu Konut kurasında sıra Ankara'ya geldi. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimini canlı izlemek isteyenler TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı araştırılırken aynı zamanda Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi de merak ediliyor. İşte TOKİ Ankara kura çekimi ve isim listesi sorgula ekranı 2023

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar 70 bini aşkın kura çekilişi yapılırken kuralarda sıradaki il Ankara oldu. Bugün ise Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 evin kura çekimi yapılıyor. Toplamda 18 bin 450 konutun kurası çekilecek. Peki TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLAR

Ankara TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 6 Ocak 2023 Cuma günü olarak duyuruldu. Ankara kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

2 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLÇELER

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

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TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Mamak: 3645 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ankara TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

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TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı
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