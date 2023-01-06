TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Toplu Konut kurasında sıra Ankara'ya geldi. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimini canlı izlemek isteyenler TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı araştırılırken aynı zamanda Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi de merak ediliyor. İşte TOKİ Ankara kura çekimi ve isim listesi sorgula ekranı 2023