TOKİ ANKARA KURASIZ AÇIK SATIŞ İLÇELERİ: Ankara TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ ANKARA KONUTLARI SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin açık satış kampanyasında konut fiyatları daire tipine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde satışa sunulan konutlarda fiyatlar 2,1 milyon TL'den başlarken, aylık taksitler 18 bin TL seviyesinden başlıyor.

Ankara'da 2+1 daireler yaklaşık 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, başlangıç taksitleri 21 bin 400 TL olarak uygulanıyor. 3+1 konutların fiyatları ise 3 milyon 300 bin TL'den başlıyor.

Konut taksitleri ve kalan borç tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.