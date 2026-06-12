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TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:14
TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da satışa sunulan konutlar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Farklı ilçelerde satışa çıkarılan konutlar için belirlenen başvuru takvimi, fiyatlar ve ödeme koşulları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken projeler, başkentte konut sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.