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Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:14

TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara'da satışa sunulan konutlar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Farklı ilçelerde satışa çıkarılan konutlar için belirlenen başvuru takvimi, fiyatlar ve ödeme koşulları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken projeler, başkentte konut sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

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TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

Ankara'da açık satış yöntemiyle satışa çıkarılan TOKİ konutlarına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. TOKİ'nin farklı ilçelerde hayata geçirdiği projeler, uygun taksit ve vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. Başvuru şartları ve ödeme planları, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler arasında bulunuyor.

TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

TOKİ ANKARA SATIŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Kampanya kapsamında başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Satışlar kura yöntemiyle değil, doğrudan banka şubeleri üzerinden "başvuru önceliği" esasına göre yapılacağı için ilk günlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

Başvurular doğrudan yetkili bankalar olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden doğrudan gerçekleştirilecek. Vatandaşlar seçtikleri dairenin peşinatını ilgili bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar. Konutların bir kısmı hemen teslim edilirken, inşaatı sürenler en geç 48 ay içinde teslim edilecek.

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TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

ANKARA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Ankara genelinde toplam 2 bin 62 konut kurasız satışa sunulacak.

Projelerin yer aldığı ilçeler şunlardır:

  • Mamak
  • Sincan (Özellikle Saraycık bölgesi öne çıkıyor)
  • Çubuk
  • Ayaş
  • Kızılcahamam
  • Haymana
  • Güdül
  • Çamlıdere
TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

TOKİ ANKARA KONUTLARI SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kampanyadaki 2+1 ve 3+1 daire tiplerine göre fiyatlar ve başlangıç taksit tutarları şu şekildedir:

  • Türkiye genelinde fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlıyor.
  • Ankara 2+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 TL taksit seçenekleri sunuluyor.
  • Ankara 3+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Konut bedelleri ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak güncellenecektir.

TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANLARI

Vatandaşların bütçelerine göre seçebileceği 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:

1. Model: Tam Peşin %100 Peşin Vade Yok %25 İndirim

2. Model: Yarı Peşin %50 Peşinat72 Ay Vade %8 İndirim

3. Model: Vadeli Ödeme %50 Peşinat (Yarısı sözleşmede, yarısı 12 ay sonra) 60 Ay Vade İndirimsiz Sabit Plan

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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