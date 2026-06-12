TOKİ ANKARA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Ankara TOKİ kurasız ev satışı nerede ve ne zaman?

TOKİ ANKARA KONUTLARI SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kampanyadaki 2+1 ve 3+1 daire tiplerine göre fiyatlar ve başlangıç taksit tutarları şu şekildedir:

Türkiye genelinde fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlıyor.

Ankara 2+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 TL taksit seçenekleri sunuluyor.

Ankara 3+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Konut bedelleri ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak güncellenecektir.