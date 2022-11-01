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Haberler Yaşam TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:14

TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ arsa son başvuru tarihi için az bir süre kaldı! 81 ilde 10 Ekim 2022 tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları yakında sona eriyor. İlk Evim projesi başvurularının bittiğini hatırlatmakta fayda varken, kura çekimi için vatandaşlar şimdiden gün saymaya başladı. İlk defa arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramakta. Büyük bir toplu kanıt atılımı olarak karşımıza çıkan projenin başvurularına böylece sayılı günler kaldı. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2022 TOKİ son başvuru tarihi ve diğer detaylar…

TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor sorusu, İlk Evim projesinde başvuruların sona ermesiyle daha da aratılır oldu. İlk Evim projesine başvurmayıp kendini şanssız hisseden vatandaşlar, TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022 için aratmalarına başladı. İlk Evim ve İlk Arsam projesine aynı anda başvurulabildiğini hatırlatmakta fayda var. 81 ilde gerçekleşen bu konut atılımı için son günler geldi. Peki, 2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ arsa başvuru şartları neler? İşte detaylar…

TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci tamamlanıyor!

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, e devlet üzerinden gerçekleşecek. 500 TL tutarındaki başvuru ücreti, Ziraat Bankası Şubelerinden yatırılabilecek.

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2022 TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL ARSA: Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa

TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ ARSA, KONUT PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama şöyle:

"Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi.

İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de başlıyoruz.

Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir. Ancak ikisi de çıkarsa yalnızca birini alabilir. Son kampanya ile birlikte TOKİ'nin ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Bu projeyle 2 trilyon liralık ekonomik hareketlilik yaşanacak. Kampanyamız bir kez daha vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

TOKİ arsa son başvuru tarihi 2022: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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