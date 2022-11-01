TOKİ arsa son başvuru tarihi için az bir süre kaldı! 81 ilde 10 Ekim 2022 tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları yakında sona eriyor. İlk Evim projesi başvurularının bittiğini hatırlatmakta fayda varken, kura çekimi için vatandaşlar şimdiden gün saymaya başladı. İlk defa arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramakta. Büyük bir toplu kanıt atılımı olarak karşımıza çıkan projenin başvurularına böylece sayılı günler kaldı. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2022 TOKİ son başvuru tarihi ve diğer detaylar…