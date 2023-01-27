TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu reddedilenler belli oldu! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi

TOKİ arsa başvurusu reddedilenler belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım devam ederken arsa başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, müstakil ve müşterek arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, arsa satışı başvuru şartları ile arsa başvuru ve satın alma Taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların başvuruları olumsuz sonuçlandı. İşte, müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi…