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Haberler Yaşam TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu reddedilenler belli oldu! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:41

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu reddedilenler belli oldu! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi

TOKİ arsa başvurusu reddedilenler belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım devam ederken arsa başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, müstakil ve müşterek arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, arsa satışı başvuru şartları ile arsa başvuru ve satın alma Taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların başvuruları olumsuz sonuçlandı. İşte, müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi…

TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat... Müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı. Hatırlanacağı üzere İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsa başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar alınmıştı. TOKİ arsa kura sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrilirken 81 ilde hak sahiplerini bulacak arsalar ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kurum resmi internet adresi üzerinden müstakil ve müşterek arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Başvuruların kabul edilmeme nedeni ise arsa başvuru ve satın alma Taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uyulmaması olarak açıklandı. İşte, TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

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TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

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