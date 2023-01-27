TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu reddedilenler belli oldu! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat... Müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenler açıklandı. Hatırlanacağı üzere İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsa başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar alınmıştı. TOKİ arsa kura sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrilirken 81 ilde hak sahiplerini bulacak arsalar ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kurum resmi internet adresi üzerinden müstakil ve müşterek arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Başvuruların kabul edilmeme nedeni ise arsa başvuru ve satın alma Taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uyulmaması olarak açıklandı. İşte, TOKİ arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi…