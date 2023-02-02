TOKİ arsa kura takvimi paylaşıldı. Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı Şubat ayı itibarıyla başladı. 81 ilde müstakil ve müşterek arsaların hak sahipleri TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgilerine canlı yayın ardından erişebiliyor. Öte yandan arsa fiyatları ve yerleri ile ilgili araştırmalar da hız kazanmış durumda. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Şubat 2023 Arsa sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…