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Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:46

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruları 2022 Kasım ayında tamamlanan müstakil ve müşterek arsalar için kura çekimi başladı. Yayınlanan TOKİ arsa kura takvimine göre, 2 Şubat Perşembe bugün Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş ve Osmaniye illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. 1. Etap takvimi ile 6 günde altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parsel hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, Şubat 2023 TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı, arsa fiyatları ve yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ arsa kura takvimi paylaşıldı. Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı Şubat ayı itibarıyla başladı. 81 ilde müstakil ve müşterek arsaların hak sahipleri TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgilerine canlı yayın ardından erişebiliyor. Öte yandan arsa fiyatları ve yerleri ile ilgili araştırmalar da hız kazanmış durumda. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Şubat 2023 Arsa sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap belli oldu:

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TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BİRİNCİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine 1 Şubat Çarşamba günü başlanacağını belirtmişti.

Buna göre, 'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak.

İşte il il çekiliş takvimi:

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2 Şubat 2023 | Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

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