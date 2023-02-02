Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruları 2022 Kasım ayında tamamlanan müstakil ve müşterek arsalar için kura çekimi başladı. Yayınlanan TOKİ arsa kura takvimine göre, 2 Şubat Perşembe bugün Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş ve Osmaniye illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. 1. Etap takvimi ile 6 günde altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parsel hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, Şubat 2023 TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı, arsa fiyatları ve yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.