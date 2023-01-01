Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:33

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi İlk Evim arsa kuraları için geri sayım devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahipleri netleşirken müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlıyor? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi…