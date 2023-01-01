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Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:33

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi İlk Evim arsa kuraları için geri sayım devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahipleri netleşirken müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlıyor? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ve isim listesi…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak sorusu başvuru yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim projesinde konut yerine arsa tercih eden vatandaşlar, arsa etabı için geri sayıma geçti. Bu noktada 81 ilde hak sahiplerini bulacak müstakil ve müşterek arsa fiyatları ve yerleri ile beraber TOKİ arsa kura tarihleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: İlk Evim TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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