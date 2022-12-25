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Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri
Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:13

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

İlk Evim arsa etabı için bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kuraları devam ederken başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak gibi sorulara yanıt arıyor. Arsa fiyatları ve yerleri il il araştırılmaya devam ederken müşterek ve müstakil arsalar için başvuru sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. TOKİ arsa kura çekimi takvimi 81 ilde sorgulanıyor. Peki, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İlk Evim arsa adımında çekilecek kuralar 81 ilde sorgulanıyor. Müstakil ve müşterek arsalarda hak sahibi belirleme kuraları için tarihler bekleniyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte, ayın kaçında? İşte, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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