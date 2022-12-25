TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022-23 | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak? İlk Evim arsa kura tarihleri

İlk Evim arsa etabı için bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kuraları devam ederken başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte başlayacak gibi sorulara yanıt arıyor. Arsa fiyatları ve yerleri il il araştırılmaya devam ederken müşterek ve müstakil arsalar için başvuru sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. TOKİ arsa kura çekimi takvimi 81 ilde sorgulanıyor. Peki, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar…