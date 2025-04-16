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Haberler Yaşam TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:50

TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışa çıkarıyor. Açık arttırma yöntemiyle satışa sunulacak olan arsaların satışı Ankara ve İstanbul'daki salonlarda gerçekleştirilirken, çevrim içi katılım imkanı da sağlanacak. %25 peşin ve 48 ay vade seçeneğiyle arsa sahibi olmayı sunan ödeme planlarında aynı zamanda peşin ödemede %15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade imkanıyla sahip olabilecekken aynı zamanda alıcılara peşin ödemelerde yüzde 15 indirim imkanı sağlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve daha birçok ilde toplamda 552 arsa, açık artırmayla satılacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, nereden başvurulur? İşte, detaylar...

TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?

TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

%25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %25 olarak uygulanacaktır.

%40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %15 olarak uygulanacaktır.

Vadeli Satışlarda, Peşin ödemede %15 indirim uygulanacaktır.

TOKİ ARSA SATIŞI 2025 | 44 ilde 552 arsa satışa çıkıyor! Açık artırma TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde?