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Haberler Yaşam TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 21:38

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa açık artırma tarihleri gündemdeki yerini aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 365 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. Arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. 26 il arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar, TOKİ 26 ilde 365 arsa açık artırma tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak? İstanbul Ankara, İzmir TOKİ 365 arsa satışı açık artırma tarihleri…

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ 26 ilde 365 arsa satışı açık artırma tarihleri araştırılıyor. TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma ile satılacak arsalar; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğinde olacak. Bu noktada arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ 26 İLDE 365 ARSAYI SATIŞA ÇIKARDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

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TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

AA'da yer alan habere göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN? | TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırma, 12 Ekim 2022 Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

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