TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ 26 ilde 365 arsa satışı açık artırma tarihleri araştırılıyor. TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma ile satılacak arsalar; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğinde olacak. Bu noktada arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…