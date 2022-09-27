TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2022: İstanbul Ankara, İzmir TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa açık artırma tarihleri gündemdeki yerini aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 365 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. Arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. 26 il arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar, TOKİ 26 ilde 365 arsa açık artırma tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ arsa satışı nasıl olacak, açık artırma ne zaman yapılacak? İstanbul Ankara, İzmir TOKİ 365 arsa satışı açık artırma tarihleri…