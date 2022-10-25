TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

81 il genelinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru süreci sona yaklaşırken projeye kaç kişinin başvurduğu merak ediliyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören projede toplamda 250 bin konut sahibini bulacak. Bu kapsamda ise "TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. "İlk Evim İlk İş Yerim" başlığıyla yola çıkılan ve özellikle genç nüfusu ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvurular her geçen gün artıyor. Peki, 2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu? İşte detaylar.