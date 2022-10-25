Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:41

TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

81 il genelinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesinde başvuru süreci sona yaklaşırken projeye kaç kişinin başvurduğu merak ediliyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören projede toplamda 250 bin konut sahibini bulacak. Bu kapsamda ise "TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. "İlk Evim İlk İş Yerim" başlığıyla yola çıkılan ve özellikle genç nüfusu ev sahibi yapmayı amaçlayan projede başvurular her geçen gün artıyor. Peki, 2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu? İşte detaylar.

TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

TOKİ projesinde başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş bu noktada başvurularını gerçekleştirirken öte yandan "2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Dev projenin temelleri bugün gerçekleşen törenle beraber canlı yayında eş zamanlı olarak atılmıştı. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İşte başvuru sayısı ve tüm detaylar.

TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

TOKİ ARSA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu. "İlk İş Yerim" projesinde ise ilk etapta 10 bin işyeri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin işyeri yapılması planlanıyor. İş yerine başvuru sayısı ise 45 bini buldu.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

TOKİ SOSYAL KONUT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Proje kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşların sayısı 7.5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı.

TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ BAŞVURU SAYISI: 2022 İlk evim ilk işyerim TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu, başvuru sayısı kaç oldu?

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

SON DAKİKA