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Haberler Yaşam TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 24.01.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 20:04

TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekilişleri 7. etapla sürüyor. 25 Ocak tarihinde Burdur'da Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçeleri için yapılacak olan 1.454 konut hak sahibi belirleme kuralarını canlı olarak takip edenler 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfasına erişmek isteyerek araştırmalarını sürdürüyor. 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.

TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Burdur TOKİ kura çekilişi, başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda yapılan ve canlı yayınlanan 1.454 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura sonuçlarına erişmek isteyenler yoğun olarak 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor.

2023 BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın ve tüm detaylar şöyle;

TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Burdur TOKİ 1.454 konut hak sahibi belirme kurası Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçeleri için 25 Ocak 2023 günü yapılacak.

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TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Burdur TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

AĞLASUN – 25 Ocak – Saat: 10:00

BUCAK – 25 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

ÇAVDIR – 25 Ocak – Saat: 10:00

GÖLHİSAR – 25 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

GÖLHİSAR (Yusufça) – 25 Ocak - Saat: 10:00

MERKEZ – 25 Ocak - Saat: 10:00

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