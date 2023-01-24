TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekilişleri 7. etapla sürüyor. 25 Ocak tarihinde Burdur'da Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçeleri için yapılacak olan 1.454 konut hak sahibi belirleme kuralarını canlı olarak takip edenler 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfasına erişmek isteyerek araştırmalarını sürdürüyor. 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.