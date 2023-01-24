TOKİ Burdur kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Burdur TOKİ kura çekilişi, başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda yapılan ve canlı yayınlanan 1.454 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura sonuçlarına erişmek isteyenler yoğun olarak 2023 Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor.

2023 BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın ve tüm detaylar şöyle;