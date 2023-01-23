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Haberler Yaşam TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 20:19

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

İlk evim ilk iş yerim 7. etap kuraları 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bu iller arasında yer alan Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için 23-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak çekilişe başvuranlar Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfasına erişmek isteyerek TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama yapmak için araştırmalarına devam ediyor. TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Bursa TOKİ kura sonuçları, Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için 23-28 Ocak tarihleri arasında belirlenecek. TOKİ Bursa kura çekilişi isim listesi sorgulama yapmak isteyenler Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için "TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya TOKİ 8 bin 650 konut hak sahibi belirme kurası Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için 23-28 Ocak 2023 günleri yapılacak.

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TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

KARACABEY (Karakoca Mah.) – 23 Ocak – Saat: 10:00

NİLÜFER – 25 Ocak – Saat: 10:00

ORHANGAZİ – 25 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

GÜRSU – 26 Ocak - Saat: 10:00

İNEGÖL – 26 Ocak - Saat: 10:00

KESTEL – 26 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

KARACABEY (Taşlık Mah.) - 27 Ocak - Saat: 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA - 27 Ocak - Saat: 10:00

YENİŞEHİR - 27 Ocak - Saat: 10:00

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