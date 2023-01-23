Haberler Yaşam TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama | Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 23.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 20:19

İlk evim ilk iş yerim 7. etap kuraları 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bu iller arasında yer alan Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için 23-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak çekilişe başvuranlar Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfasına erişmek isteyerek TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama yapmak için araştırmalarına devam ediyor. TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.