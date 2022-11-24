Haberler Yaşam TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 06:34

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Elazığ TOKİ kura çekimi 23 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 24 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı dünkü şehirler için erişime açılırken, bugün için TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Youtube üzerinden TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden izlenebilir. Kuralar canlı yayında noter huzurunda çekiliyor. Emekli, genç ve gaziler için özel kontenjan olduğu da biliniyor. Peki, TOKİ Elazığ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte 24 Kasım 2022 TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı