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Haberler Yaşam TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 06:34

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Elazığ TOKİ kura çekimi 23 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 24 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı dünkü şehirler için erişime açılırken, bugün için TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Youtube üzerinden TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden izlenebilir. Kuralar canlı yayında noter huzurunda çekiliyor. Emekli, genç ve gaziler için özel kontenjan olduğu da biliniyor. Peki, TOKİ Elazığ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte 24 Kasım 2022 TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalar sürüyor. Dün kura çekiminin yarısı yapılırken, 24 Kasım 2022 TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden devam edecek. Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil ve Arıcak Erimli ilçeleri için kura çekilişi yapılacak. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 10 ilçede toplamda 1831 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekilişi, 23 Kasım - 24 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekildi. Böylece Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu ilçelerindeki konutların hak sahipleri belirlendi.

Elazığ Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil, Arıcak - Erimli ilçeleri için kura çekilişi ise 24 Kasım'da yapılacak.

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOKİ ELAZIĞ KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Elazığ evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Elazığ Merkez 600 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Kovancılar 214 / Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Karakoçan 188 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Palu 282 Sosyal Konut / 23.11.2022 / 10:00

TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle 24 Kasım 2022: Elazığ TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Elazığ Yurtbaşı 79 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Keban 88 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Ağın 120 Sosyal Konut Projesi 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Baskil 80 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ İli Arıcak İlçesi Erimli 30 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

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