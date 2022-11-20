TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Erzincan TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1147 konutun sahibini bulacağı TOKİ Erzincan kura çekimi, her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Erzincan TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Erzincan TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalar yapıyor. Merkez, Refahiye, İliç, Kemah, Çayırlı, Otlukbeli kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemde. Peki, TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.
2022 TOKİ Erzincan kura çekimi 21 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak ve Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. İşte TOKİ Erzincan evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:
ERZİNCAN MERKEZ 300 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00
ERZİNCAN REFAHİYE 3. ETAP 214 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00
ERZİNCAN İLİÇ 4. ETAP 80 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00
ERZİNCAN KEMAH 2. ETAP 285 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00
ERZİNCAN ÇAYIRLI 158 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00
ERZİNCAN OTLUKBELİ 110 SOSYAL KONUT: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek