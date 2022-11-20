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Haberler Yaşam TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 13:27

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Erzincan TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1147 konutun sahibini bulacağı TOKİ Erzincan kura çekimi, her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Erzincan TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Erzincan TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalar yapıyor. Merkez, Refahiye, İliç, Kemah, Çayırlı, Otlukbeli kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemde. Peki, TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Erzincan'ın Merkez, Refahiye, İliç, Kemah, Çayırlı, Otlukbeli ilçelerinde inşa edilecek 1147 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları tarihi ve saati araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Erzincan TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2+1 3+1 TOKİ Erzincan kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 6 ilçede toplamda 1147 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Erzincan kura çekilişi 21 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ERZİNCAN KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Erzincan kura çekimi 21 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak ve Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. İşte TOKİ Erzincan evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ERZİNCAN MERKEZ 300 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN REFAHİYE 3. ETAP 214 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN İLİÇ 4. ETAP 80 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN KEMAH 2. ETAP 285 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN ÇAYIRLI 158 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN OTLUKBELİ 110 SOSYAL KONUT: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

2022 TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Erzincan kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek.

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