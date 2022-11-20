Haberler Yaşam TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 13:27

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Erzincan TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1147 konutun sahibini bulacağı TOKİ Erzincan kura çekimi, her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Erzincan TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Erzincan TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalar yapıyor. Merkez, Refahiye, İliç, Kemah, Çayırlı, Otlukbeli kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemde. Peki, TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Erzincan kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Erzincan kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.