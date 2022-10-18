TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "İlk Evim İlk İş Yerim" adlı projede sona yaklaşılıyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de sona ererken arsa ve işyeri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimi ise Kasım ayında başlayacak. Başvurularını gerçekleştiren milyonlarca kişinin gündeminde ise TOKİ konut inşaatlarının ne zaman başlayacağı ve teslim edileceği sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, TOKİ temel atma tarihi ve inşaatların başlayacağı 17 ili açıkladı. Peki, TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında?