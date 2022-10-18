TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ başvuruları, ay sonunda tamamlanacak olup ardından hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Başvuru yapan vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de konut inşaatlarının ne zaman başlayıp biteceğiydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de ilk temelin atılacağı tarihi ve illeri duyurdu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, ne zaman bitecek? İşte, 2022 TOKİ evleri başlama tarihi ve temeli atılacak 17 il listesi…