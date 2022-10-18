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Haberler Yaşam TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:38

TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ başvuruları, ay sonunda tamamlanacak olup ardından hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Başvuru yapan vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de konut inşaatlarının ne zaman başlayıp biteceğiydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de ilk temelin atılacağı tarihi ve illeri duyurdu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, ne zaman bitecek? İşte, 2022 TOKİ evleri başlama tarihi ve temeli atılacak 17 il listesi…

TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "İlk Evim İlk İş Yerim" adlı projede sona yaklaşılıyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de sona ererken arsa ve işyeri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimi ise Kasım ayında başlayacak. Başvurularını gerçekleştiren milyonlarca kişinin gündeminde ise TOKİ konut inşaatlarının ne zaman başlayacağı ve teslim edileceği sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, TOKİ temel atma tarihi ve inşaatların başlayacağı 17 ili açıkladı. Peki, TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ evleri ilk temel ne zaman atılacak, ayın kaçında?

TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

SON DAKİKA: TOKİ EVLERİ İLK TEMEL TARİHİ BELLİ OLDU!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak temel atma süreci başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yürütülen TOKİ sosyal konut projesi temel atma töreni tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, o açıklama…

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TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ temel atma töreninin Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız. Daha önce 20 yılda yaptığımız gibi vatandaşımıza karşı sözümüzü tutacağız."

TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

TOKİ EVLERİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftaalrda yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

''Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içerisinde 250 bin sosyal konut tamamlanacak ardından bunu 500 bine çıkaracağız.''

TOKİ evleri başlama tarihi 2022: TOKİ sosyal konut projesi ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte? İşte ilk konutların yapılacağı 17 il listesi!

İŞTE İLK TEMELİN ATILACAĞI 17 İL

Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 7,5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.

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